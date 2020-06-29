شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: لم نناقش إلغاء الدوري في اجتماع اتحاد الكرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي أن الإجتماع الذي عقد اليوم وجمع غريب مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاوليمبي وأعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، لم يتم خلاله مناقشة إلغاء الموسم الحالي من الدوري، وقال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 انه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي عودة الدوري خلال 42 يوما علي اقصي تقدير، مضيفا ان الاتحاد الافريقي عدل الأجندة الدولي في أكتوبر ونوفمبر لتصبح 10 أيام كل فترة و3 مباريات بدلا من مباراتين.

وقال شوقي غريب انه من الوارد تأجيل المباريات المقترحة للمنتخب الأولمبي في شهر سبتمبر حال استمرار الدوري، كما اكد شوقي غريب انه تم الاتفاق أيضا علي انطلاق مسابقة الموسم الجديد لمسابقة 99 سيكون مع انطلاق الموسم الجديد، وقال المدير الفني للمنتخب الاوليمبي: اقترحت استمرار مسابقة 99 مع منح اللاعبين مواليد 97 المقيدين في الفريق الأول الحق في المشاركة.

وقررت اللجنة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، الإعلان عن الموعد الذي ستستأنف فيه مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 يوم الخميس المقبل على أن يعلن الجدول في وقت لاحق.

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وعقدت اللجنة اليوم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي في حضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ومحمود سعد المدير الفني للاتحاد وحسام الزناتي مدير المسابقات ومحمد بركات مدير المنتخب الأول، حيث استعرض الاجتماع الذي استغرق نحو ثلاث ساعات متطلبات المنتخبين الأول والأولمبي من المسابقات المحلية قبل استئنافها.