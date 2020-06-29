شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور: فايلر كلف سيد عبدالحفيظ بتقديم تقرير أسبوعي عن شباب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عمرو أنور مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي عن استغرابه الشديد من مطالبة بعض المسئولين بإلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز قائلا "الناس اللي بتطالب بإلغاء الدوري مش عارف بتفكر إزاي، وعاوزين أيه بالضبط و لم يبلغني أحد حتى الآن بعودة تدريبات فريق 99 ، ولكن سعيد بذلك القرار".

وأوضح عمرو أنور خلال تصريحات تلفزيوينة إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كلف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، بتقديم تقرير أسبوعي عن فريق الشباب قائلا " كما كلف فايلر معاونه شعيب شعيب بمتابعة جميع فرق القطاع لضم المواهب الى الفريق الأول و فايلر ضم 5 لاعبين عندما انضم عدد كبير من لاعبي الأهلي إلى منتخب مصر مؤخرا"

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وافق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي إقامة دوري 99 الموسم المقبل وعدم إلغائه بعد توصيه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي باقامة المسابقة في الموسم المقبل ،وشهد اجتماع المديرين الفنيين للمنتخب والذي جمع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي في حضور محمد بركات مدير منتخب مصر وتمت الموافقة علي استمرار المسابقة الموسم المقبل للحفاظ علي قوام المنتخب الاوليمبي خاصة أن هناك لاعبين لا يشاركون مع الفريق الاول بانتظام .

ويعلن محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة عن الشروط الخاصة بالمسابقة الموسم المقبل خلال الساعات المقبلة وارسالها الي الأندية .

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.