شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد: تحقيق البطولات وتصفية الحسابات وراء الهجوم على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الواحد، نجم الزمالك السابق ومدرب وادى دجلة الحالى، أن النادي الأبيض يتعرض لحملة من الهجوم في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا ما تسبب في دفاعه عن حقوق النادي من خلال حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "الزمالك خيره عليّ وعلى جميع أبنائه وحان الوقت للوقوف مع النادي".

وأضاف عبد الواحد خلال تصريحات لقناة الزمالك: "البعض استكثر على الزمالك تحقيق بطولتين خلال أسبوع واستعادة الفريق لهيبته وأمجاده فشنوا الهجوم عليه".

Advertisements

وأكمل عبدالواحد: "لست محسوباً على أحد وأشغل منصب في دجلة على مدار سنوات عديدة ولكن كان عليّ أن أقول كلمة الحق وأدافع عن النادي الذي تسبب في شهرتي"، وواصل: "البعض يهاجم الزمالك بسبب خلافات شخصية مع رئيسه ومجلس إدارته".

وشدد محمد عبد الواحد على أن الزمالك باتت كلمته هي العليا في ظل وجود مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور، على عكس ما كان عليه الوضع في السابق، مضيفًا: "هذا حق الزمالك علينا جميعاً، وأنصح الجماهير بالوعي لكل ما يُكتب ويُقال من أجل مصلحة ناديكم".

وأنهى عبد الواحد تصريحاته مندهشاً من بعض القنوات الفضائية التي لا تعرف الحياد على حد وصفه، قائلاً: "هناك بعض القنوات تشعر وكأنها قناة الأهلي الرسمية".