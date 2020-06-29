شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى: لو عندى كورونا هقول للناس كلها لأنى شفت حاجات أكبر من كدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باسم مرسى، لاعب فريق الإنتاج الحربى، إن تأخر نتيجة المسحة التى أجراها مؤخراً جعلته يلجأ إلى العزل المنزلى، تحسباً لأى شىء، لافتاً إلى أن التأخر أصابه بحالة من القلق والازعاج الشديدين، خاصة بعد تداول أخبار تفيد بإصابته بفيروس كورونا. وأضاف "مرسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: "أنا لو عندى كورونا هطلع وأقول للناس كلها.. لأنى مريت بحاجات أكبر من كدة بكتير". وأشار "مرسى" إلى أن هناك تأخرا فى عينة أخرى لأحد زملائه، هى التى ظهرت إيجابية، وتابع: "لكن نتيجتى أنا سلبية ولم تظهر على أية أعراض". وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، اليوم الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم. Advertisements

وأوضح بيان الوزارة أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وذكر البيان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.