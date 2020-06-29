شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف الخليج 365: الجبلاية تتراجع عن خوض الدوري بدون الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تراجعت عن مقترح خوض بطولة الدوري الممتاز في الفترة المقبلة بدون اللاعبين الدوليين من أجل إنهاء البطولة خلال شهر أكتوبر المقبل.

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وتابع شبانة أنه كان هناك مقترح بلعب مباريات الدوري بدون الدوليين خاصة أنه كان مقررا إقامة توقف دولي في شهر سبتمبر قبل أن يتم استبداله بدوري أبطال افريقيا و الكونفدرالية ، ثم توقف في أكتوبر وتوقف أخر في نوفمبر، ولكن هذا المقترح تم رفضه خاصة أن الأهلي والزمالك سيكونا أول الرافضين لهذا الأمر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.