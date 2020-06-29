شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: أتمني استمرار محمد شريف مع إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي انه يتمني بقاء محمد شريف لاعب الاهلي المعار إلي إنبي مع الفريق في الموسم المقبل، وقال حلمي طولان في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 أن محمد الشريف أحدث فارق مع انبي هذا الموسم وقدم اداءا جيدا ووجوده سيزيد من قوة فريق انبي في الموسم المقبل، كما أكد حلمي طولان ان هناك لاعبان من فريق انبي اصيبا بفيروس كورونا احدهما من الفريق الأول والأخر من قطاع الناشئين.

وأضاف حلمي طولان ان الفريق خضع اليوم للمسحة الثانية لكشف فيروس كورونا، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالكامل في التدريبات، مؤكدا أن مدربي أندية الدوري عرضوا إقامة الأسابيع الأولى مباراة كل 5 أيام لتفادي الحمل البدني، وقال طولان ، طلبنا خلال اجتماع المديرين الفنيين 6 أسابيع فترة استعداد، مضيفا: لدينا لاعبان واحد من الفريق الأول وآخر شاب

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فيما أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي أن الإجتماع الذي عقد اليوم وجمع غريب مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاوليمبي وأعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، لم يتم خلاله مناقشة إلغاء الموسم الحالي من الدوري، وقال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 انه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي عودة الدوري خلال 42 يوما علي اقصي تقدير ، مضيفا أن الاتحاد الافريقي عدل الأجندة الدولية في أكتوبر ونوفمبر لتصبح 10 أيام كل فترة و3 مباريات بدلا من مباراتين.

وقال شوقي غريب انه من الوارد تأجيل المباريات المقترحة للمنتخب الأولمبي في شهر سبتمبر حال استمرار الدوري، كما اكد شوقي غريب انه تم الاتفاق أيضا علي انطلاق مسابقة الموسم الجديد لمسابقة 99 سيكون مع انطلاق الموسم الجديد، وقال المدير الفني للمنتخب الاوليمبي، اقترحت استمرار مسابقة 99 مع منح اللاعبين مواليد 97 المقيدين في الفريق الأول الحق في المشاركة.