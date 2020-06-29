أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 28 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 28 / 6 / 2020 العديد من الاخبار الهامة ابرزها ، اتحاد الكرة يكشف عن موعد استئناف الدورى الخميس المقبل

اتحاد الكرة يكشف عن موعد استئناف الدورى الخميس المقبل

قررت اللجنة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، الإعلان عن الموعد الذي ستستأنف فيه مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 يوم الخميس المقبل على أن يعلن الجدول في وقت لاحق.

جلسة حاسمة في المقاصة قبل العودة للتدريبات

يعقد الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال جلسة حاسمة مع اللاعبين غدا علي هامش خضوع لاعبو فريق مصر المقاصة لإجراءات المسحة الطبية الثانية للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا ، وتشمل جلسة الغد حسم مصير المستحقات المتأخرة للاعبين وكذلك خارطة الريق للفترة المقبلة في ظل اقتراب استئناف الموسم الحالي من الدوري والذي يعاني فيه فريق المقاصة من الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري.

صور.. تعرف على تفاصيل اجتماع اللجنة الطبية بالأولمبية مع الاتحادات

أقيم في مقر اللجنة الأولمبية المصرية اليوم اجتماع موسع مع رؤساء الاتحادات الرياضية واللجان الطبية بالاتحادات الرياضية بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة لمناقشة الإجراءات الإحترازية والطبية والأكواد الصادرة من وزارة الرياضة بشأن عودة النشاط الرياضي بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا. غريب: تواجد صلاح فى الأولمبياد منتهى.. واحتراف رمضان صبحى "مش فى إيده" كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، مصير تواجد النجم الدولى محمد صلاح لاعب المنتخب الأول وفريق ليفربول الإنجليزى، ضمن صفوف المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021، مؤكدًا أن تواجد الفرعون المصرى أصبح أمر منتهى، وأن الجهاز الفنى استقر على أن يكون صلاح أول اللاعبين المتواجدون ضمن الثلاثة الكبار.

غموض موقف 12 لاعباً بعد تأكد عودة 3 معارين للأهلي

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يسيطر الغموض على مستقبل 12 لاعبا معار في الأهلي، بعد تأكد عودة الثلاثي عمار حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق بناءاً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط الحمراء،وعكف الجهاز الفني للأهلي على دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية، حيث عكف الجهاز على على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ15 لاعب، قبل تحديد الأسماء العائدة، في الوقت الذي تم الاستقرار على بيع لاعبين نهائياً وإعارة البعض الأخر مُجدداً.

طبيب المنتخب: نسبة الإصابة بكورونا داخل الملعب قليلة.. المشكلة فى غرف الملابس أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني إن الفترة المقبلة تتطلب معاملة خاصة من الجميع وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بعناية شديدة حتى لا ندخل في ظروف صعبة، مشيرًا إلي أن نسبة الإصابة بين اللاعبين داخل الملعب ليست كبيرة ولكن داخل غرفت الملابس هو الخطر الحقيقي الذي يواجهنا لذلك قررنا في التدريبات عزل اللاعبين عن غرفة الملابس ويأتون بملابسهم الى الملعب.

كشف الإعلامي محمد شبانة أن نادى الزمالك في الوقت الحالي بصدد التحضير لإجراء مسحة كورونا لجميع اللاعبين والعاملين في منظومة كرة القدم بالفريق بعدما أعلن مسئوليه عدم استكمال الدوري، خاصة إن الأمر فتح باب تساؤلات عند جماهير الزمالك بأسئلة هامة تتعلق بمتى تعود التدريبات وكيف خاصة إن الزمالك حتى حالة في عدم استكماله الدورى سيشارك في نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربى في مواجهات قد تقام في سبتمبر المقبل.

4 مرشحين لخلافة الشيشيني في الزمالك

دخل 4 مرشحين لتولي منصب المدرب العام في الفريق الأول بنادي الزمالك خلفا لسامي الشيشيني الذي تقدم باستقالته منذ أيام ، حيث لا تزال إدارة الكرة بنادي الزمالك تدرس ملف تعيين مدرب عام للفريق الأول بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة الكرة بدأت في دراسة بعض الأسماء من أبناء الزمالك لتولى المدرب العام وهم الرباعي طارق يحيي وطارق السعيد وأيمن عبد العزيز وطارق السيد ، وتظل إمكانية عودة سامي الشيشيني لمنصبه واردة في ظل محاولات البعض لاثناء المدرب العام عن قراره خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موعد عودة التدريبات وحرص إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور علي تأمين اللاعبين والجهاز الفني طبيا قبل العودة للتدربيات.