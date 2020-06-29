شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حاسمة في المقاصة قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال جلسة حاسمة مع اللاعبين غدا علي هامش خضوع لاعبو فريق مصر المقاصة لإجراءات المسحة الطبية الثانية للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا ، وتشمل جلسة الغد حسم مصير المستحقات المتأخرة للاعبين وكذلك خارطة الريق للفترة المقبلة في ظل اقتراب استئناف الموسم الحالي من الدوري والذي يعاني فيه فريق المقاصة من الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري.

ويواجه نادي مصر المقاصة أزمات عديدة خلال الفترة الحالية بسبب مشكلة مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، وما زاد من مشاكل وازمات نادي مصر المقاصة هو اعلان اتحاد الكرة عن تحديد 15 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف الموسم الحالي من الدوري، ليجد مسئولو المقاصة انفسهم امام أزمات كبيرة لابد من حلها خلال 6 أسابيع من الان.

وتعتبر أكبر أزمة إمام إدرة المقاصة حاليا هي رفض لاعبو مصر المقاصة العودة لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة رغم خضوعهم امس لإجراء مسحة كورونا ، قبل الحصول علي جزء من مستحقاتهم المتأخرة وابلغوا الجهاز الفني بقرارهم خلال إجراءات المسحة امس في الدفاع الجوي.

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اما ثاني الأزمات فتمثل في المفاوضات التي دخل فيها إيهاب جلال المدير الفني للفريق مع نادي بيراميدز مما يعجل برحيله قبل عودة الدوري ، مما يجعل إدارة النادي في مأزق التعاقد مع مدير فني جديد وهو أمر صعب في الوقت الحالي في ظل الأزمة المالية.

عودة الدوري 15 أغسطس ستجعل فريق المقاصة يعود مرة أخرى لصراع الهروب من الهبوط حيث يحتل المقاصة المركز الـ 17 في جدول الدوري وفي ظل الازمة المالية فان الفريق لن يستطيع المنافسة للبقاء في الدوري الموسم المقبل.

اما أخر الازمات فتمثلت في التعاقدات الجديدة للفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث لا توجد سيولة مالية للتعاقد مع لاعبين جدد بخلاف ان إدارة النادي لم تستقر علي وضع الفريق في الموسم الجديد مما يهدد مستقبل فريق مصر المقاصة في الموسم المقبل.