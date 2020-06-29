أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 28 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاحد 28 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يبدأ مرحلة التدريب على مجموعة واحدة الأربعاء المقبل.
الأهلي يبدأ مرحلة التدريب على مجموعة واحدة الأربعاء المقبل
استقر الجهاز الفنى للأهلى على خوض التدريبات على مرة واحدة يومى الأربعاء والخميس المقبلين، بعد خوضها عدة أيام على مجموعتين، تبدأ الأولى مرانها من الثامنة والنصف صباحاً فيما تبدأ الثانية العاشرة والنصف صباحاً، ويرغب الأهلى فى خوض مرحلة جديدة من التدريبات بشكل يُحقق أهدافه فى الفترة الحالية سواء على الصعيد البدنى أو الفنى بما لا يؤثر على الإجراءات الاحترازية التى يقوم الجهاز بتطبيقها خلال التدريبات الحالية للحد من إنتشار فيروس كورونا.
بادجي: أعد جماهير الأهلي بزيارة شباك المنافسين دائماً
أعرب السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي عن سعادته بعودة التدريبات من جديد بعد توقف استمر عدة شهور بسبب جائحة كورونا. وقال بادجي: «العودة للتدريبات الجماعية من جديد أمر أكثر من رائع، خاصة وأننا كنا متشوقين جدا للمران على ملعب التتش»، وأضاف: «كنا نتدرب في منازلنا بجدية خلال الفترة الماضية؛ للحفاظ على لياقتنا الفنية والبدنية، وكنا جميعا متشوقين للمران بشكل جماعي من جديد».
حسين الشحات يوجه رسالة بعد إجرائه عملية الفتاق ويشكر الأهلي
وجه حسين الشحات نجم الأهلي ومنتخبنا الوطني رسالة بعد اجرائه جراحة الفتاق مؤخراً والتي تسببت في غيابه عن تدريبات فريقه والتي انطلقت منذ يوم الأربعاء المقبل، وكتب حسين الشحات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"الحمد لله حمدآ كثيرا ، كل الشكر لكل من قام بالسؤال والمتابعه بعد اجراء العمليه وعيد ميلادي بالاتصال والرسائل او كتابه كلمات اظهرت واكدت لي مدى العلاقة التى تربطني بالجميع وان النعمة الاكبر هي حب الناس والالتفاف حولك ، زملاء واصدقاء وجماهير وغيرهم .. سؤالكم اغمرني بالحب وملأني بالطاقة الايجابيه المؤثرة ...اعتذر للذين لم اتمكن من الرد عليهم لكثرة الاتصال وعدم القدرة ولكن اُقدر الجميع ، الان في فتره النقاهة والمتابعة والتعافي الكامل ان شاء الله قريبآ وكلي شوق وحماس للعودة مرة اخرى للتدريبات والمباريات،كل الشكر لمنظومة وادارة النادي الاهلي وعلى رأسها الكابتن محمود الخطيب"
غموض موقف 12 لاعباً بعد تأكد عودة 3 معارين للأهلي
يسيطر الغموض على مستقبل 12 لاعبا معار في الأهلي، بعد تأكد عودة الثلاثي عمار حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق بناءاً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط الحمراء،وعكف الجهاز الفني للأهلي على دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية، حيث عكف الجهاز على على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ15 لاعب، قبل تحديد الأسماء العائدة، في الوقت الذي تم الاستقرار على بيع لاعبين نهائياً وإعارة البعض الأخر مُجدداً.
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