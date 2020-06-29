أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 28 / 6 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاحد 28 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يبدأ مرحلة التدريب على مجموعة واحدة الأربعاء المقبل.

الأهلي يبدأ مرحلة التدريب على مجموعة واحدة الأربعاء المقبل

استقر الجهاز الفنى للأهلى على خوض التدريبات على مرة واحدة يومى الأربعاء والخميس المقبلين، بعد خوضها عدة أيام على مجموعتين، تبدأ الأولى مرانها من الثامنة والنصف صباحاً فيما تبدأ الثانية العاشرة والنصف صباحاً، ويرغب الأهلى فى خوض مرحلة جديدة من التدريبات بشكل يُحقق أهدافه فى الفترة الحالية سواء على الصعيد البدنى أو الفنى بما لا يؤثر على الإجراءات الاحترازية التى يقوم الجهاز بتطبيقها خلال التدريبات الحالية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

بادجي: أعد جماهير الأهلي بزيارة شباك المنافسين دائماً أعرب السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي عن سعادته بعودة التدريبات من جديد بعد توقف استمر عدة شهور بسبب جائحة كورونا. وقال بادجي: «العودة للتدريبات الجماعية من جديد أمر أكثر من رائع، خاصة وأننا كنا متشوقين جدا للمران على ملعب التتش»، وأضاف: «كنا نتدرب في منازلنا بجدية خلال الفترة الماضية؛ للحفاظ على لياقتنا الفنية والبدنية، وكنا جميعا متشوقين للمران بشكل جماعي من جديد».

حسين الشحات يوجه رسالة بعد إجرائه عملية الفتاق ويشكر الأهلي Advertisements وجه حسين الشحات نجم الأهلي ومنتخبنا الوطني رسالة بعد اجرائه جراحة الفتاق مؤخراً والتي تسببت في غيابه عن تدريبات فريقه والتي انطلقت منذ يوم الأربعاء المقبل، وكتب حسين الشحات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"الحمد لله حمدآ كثيرا ، كل الشكر لكل من قام بالسؤال والمتابعه بعد اجراء العمليه وعيد ميلادي بالاتصال والرسائل او كتابه كلمات اظهرت واكدت لي مدى العلاقة التى تربطني بالجميع وان النعمة الاكبر هي حب الناس والالتفاف حولك ، زملاء واصدقاء وجماهير وغيرهم .. سؤالكم اغمرني بالحب وملأني بالطاقة الايجابيه المؤثرة ...اعتذر للذين لم اتمكن من الرد عليهم لكثرة الاتصال وعدم القدرة ولكن اُقدر الجميع ، الان في فتره النقاهة والمتابعة والتعافي الكامل ان شاء الله قريبآ وكلي شوق وحماس للعودة مرة اخرى للتدريبات والمباريات،كل الشكر لمنظومة وادارة النادي الاهلي وعلى رأسها الكابتن محمود الخطيب"