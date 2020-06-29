شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة: الدوري ينطلق في منتصف أغسطس وينتهي بعد 20 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، أنه تقرر انطلاق دوري السلة في منتصف أغسطس المقبل علي أن ينتهي بعد انطلاقه بـ 20 يوما، علي اقل تقدير، مشيرا الي انه يتمنى استمرار البطولة دون وجود اي إعاقة، مشددا علي أن الاتحاد ملتزم بالاكواد الخاصة بوزارة الشباب والرياضة المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بلعبة السلة.

أضاف أبو فريخة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الاتحاد بصدد إجراء المسحة الطبية للاعبين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الجميع بدأ الاستعداد لعودة الدورى، لاسيما وأن الفترة قصيرة إلا إن هناك إصرار على عودة دورى كرة السلة مرة اخرى.

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وكان الدكتور مجدي أكد على ثقته الكاملة دومًا في قرارات الحكومة المصرية لدعم الرياضة بمختلف ألعابها وهو ما دفع المجلس لاتخاذ قراره بوضع موعد مبدئي لعودة النشاط الرياضي في النصف الثاني من شهر أغسطس وهو ما يتماشى مع تعليمات الحكومة المصرية.