شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف 12 لاعباً بعد تأكد عودة 3 معارين للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسيطر الغموض على مستقبل 12 لاعبا معار في الأهلي، بعد تأكد عودة الثلاثي عمار حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق بناءاً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط الحمراء،وعكف الجهاز الفني للأهلي على دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية، حيث عكف الجهاز على على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ15 لاعب، قبل تحديد الأسماء العائدة، في الوقت الذي تم الاستقرار على بيع لاعبين نهائياً وإعارة البعض الأخر مُجدداً.

ويمتلك الأهلى بخلاف الثلاثي العائد أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى و محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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