أبو جريشة: حسني عبد ربه لم يتعرض للظلم مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
هاجم محمد صلاح أبو جريشة، لاعب الإسماعيلي السابق، مجلس إدارة قلعة الدراويش، لافتا أنه رغم تاريخه لكنه تعرض للظلم والإهانة خلال السنوات الـ 20 الأخيرة.
وقال أبو جريشة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" رئيس النادي يحيط به مجموعة من البطانة السيئة التي تهدف فقط لنشر الفساد داخل النادي، والإدارة رغم ذلك رفعت رواتبهم 3 مرات".
وأضاف، أنه ظل صامتا طوال الـ 20 عام الماضية، لكنه خرج ليروي الحقائق لجماهير الإسماعيلي، بعدما رأي أن تاريخه يحاول البعض طمسه.
وأوضح، أن مجلس إدارة الاسماعيلي يزيل حاليا صوره من النادي لمحو تاريخه مع الفريق والذي نجح في تحقيق 4 بطولات من أصل 6 حققها النادي.
وأشار إلى أن حسني عبد ربه خرج واعترض على جلوسه على دكة البدلاء واعتبر ذلك ظلما رغم أن ما حدث معه كان أضعاف ما تعرض له عبد ربه.
وأتم:" حسني عبد ربه لم يقدم ولم يضحى للنادي ولم يُظلم، وتاريخه لا يساوي عُشر ما حققته أنا مع الفريق، ورغم كل ذلك تعرضت للظلم والإهانة وأخرها حين قامت إدارة الإسماعيلي بشطبي من النادي وأقول للجماهير الله يكون في عونكم".
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