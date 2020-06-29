ملف الأحد.. اتحاد الكرة يعلن موعد إعلان استئناف الدوري.. ومرتضى حسم الصفقة الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 28 يونيو 2020.
وزير الرياضة يتفقد نادي النادي بـ ٦ أكتوبر والمدينة الرياضية بالأسمرات
قناة الزمالك: مرتضى حسم الصفقة الخامسة رسميًا
لاعب المنتخب التونسي السابق يقدم نصيحة لصلاح بعد التتويج بالدوري الإنجليزي
خاص.. أول تعليق من باسم مرسي بعد شائعة إصابته بكورونا
الريال ينفرد بقمة الدوري الإسباني بالفوز على جار برشلونة
البدري:وضعنا كل التصورات الخاصة بالمنتخب.. وننتظر قرارات اجتماع "كاف"
رئيس أسوان: أطلب المساواة بالمصري لاستكمال الدوري
شوقي غريب: استئناف الدوري غير قابل للنقاش.. ونهاية الموسم القادم 25 يونيو
طارق السعيد: أخطأت في حق الزملكاوية بالانتقال للمنافس
بعد الاجتماع مع مدربي المنتخبات.. اتحاد الكرة يكشف عن موعد إعلان استئناف الدوري
قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد.. تشيلسي يواجه يونايتد.. وآرسنال امام مانشستر سيتي
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