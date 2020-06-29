محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
انتقد محمد صلاح أبو جريشة،لاعب الإسماعيلي السابق، الأوضاع التي تعيشها قلعة الدراويش خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن رئيس النادي لا يعلم الكثير من الأمور بسبب بطانة السوء والأشخاص المقربين له.
وقال أبو جريشة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" أنا مش شايف نادي الاسماعيلي في الدوري، وهناك بعض الاشخاص تعمل ضد مصلحة النادي".
وأوضح، أن هناك اشخاص مقربين لرئيس النادي تدير النادي، لافتا أن تغيير الأجهزة الفنية واستقدام لاعبين دون المستوى تسبب في تراجع الفريق.
وأشار إلى أن مجلس الاسماعيلي ليس له دور في ادارة النادي، بالإضافة لذلك كان يحدث تدخلات من رئيس النادي في التشكيل، والمدرب ديسابر رحل بسبب تدخلات رئيس النادي".
وأتم تصريحاته:"الفريق حاليا رايح في داهية، واختيارات اللاعبين غير جيدة، وما يحزنني أن هناك بعض اللاعبين يرفضون حاليا القدوم لنادي الإسماعيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح أبو جريشة:" مش شايف الإسماعيلي في الدوري.. والفريق رايح في داهية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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