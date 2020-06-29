قناة الزمالك: مرتضى حسم الصفقة الخامسة رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أحمد جمال الإعلامي بقناة الزمالك، إن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، استطاع أن يحسم الصفقة الخامسة رسميًا لتدعيم الفريق الأول في الموسم الجديد.

وعقد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور جلسة مع اللاعب بحضور الثنائي أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة، وفاروق جعفر نجم الزمالك السابق ليتم حسم الصفقة الخامسة والتي وصفت بـ"المهمة" للجماهير البيضاء بحسب ما جاء في تصريحات قناة النادي الرسمية.

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وكان مرتضى منصور، أعلن في وقت سابق عبر شاشة "الزمالك" عن حسم ناديه أربع صفقات من بينهم ثنائي أجنبي لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وارتبط الثنائي الدولي التونسي حمزة المثلوثي بالانتقال لصفوف الزمالك بعد نهاية عقده مع الصفاقسي التونسي، كما اقترب الدولي الأنجولي آري بابل جناح بريميرو دي أوجستو بالرحيل للقلعة البيضاء نظرًا لنهاية عقده أيضًا مع بطل أنجولا.

جدير بالذكر أن الزمالك أمامه فرصة خلال هذا الموسم بالتتويج بمسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم حيث سيلاعب الفريق الأبيض نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في دور نصف النهائي، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من لقاء الأهلي والوداد في النهائي الأفريقي.