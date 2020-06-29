رضا عبد العال: دونجا وعبد العاطي الأنسب لتعويض طارق حامد في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، أن الثنائي نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، ومحمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة، هما الأنسب لتعويض طارق حامد لاعب القلعة البيضاء.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "النهار": "الزمالك يحتاج للتعاقد مع لاعب وسط ليكون بديل لطارق حامد، وهذا المركز هو الوحيد في الزمالك الذي يوجد به لاعبان فقط".

وأضاف: "ولكن في حالة إذا قام الزمالك بالتعاقد مع لاعب في هذا المركز أن يلعب لكي تكون هناك منافسة بين اللاعبين، ولا أعتقد أن يكون طارق حامد ضمن عملية التدوير بالنسبة للمدرب كارتيرون ولا أعرف السبب".

واختتم عبد العال تصريحاته: "نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز ومحمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة أفضل البدائل له في الدوري المصري، والأقرب هو عبد العاطي لأن طريقة لعبه تناسب الزمالك كثيرا".