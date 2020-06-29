رمزي صالح يكشف عن رأيه في مستوى طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد رمزي صالح حارس النادي الأهلي السابق، أن طارق حامد لاعب نادي الزمالك من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر.

وقال رمزي صالح في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "النهار": "طارق حامد من افضل لاعبي خط الوسط في مصر، وهذا بسبب إمكانياته البدنية والروح التي يلعب بها في أرض الملعب".

وأضاف: "طارق حامد طور من مستواه في الزمالك، وأثناء فترة لعبه في سموحة كان يعيبه ارتكاب الأخطاء ضد اللاعبين".

واختتم صالح تصريحاته: "حامد واحد من أفضل 3 لاعبين في هذا المركز، بجانب نبيل عماد دونجا الذي يلعب بطريقة جيدة مع بيراميدز وأيضاً عمرو السولية لاعب الأهلي، وفي أخر 10 سنوات كان يبرز في هذا المركز حسام عاشور على الرغم من عدم انضمامه للمنتخب".