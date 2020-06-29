لاعب المنتخب التونسي السابق يقدم نصيحة لصلاح بعد التتويج بالدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد زبير بيه لاعب المنتخب التونسي السابق، أن فريق ليفربول استحق التتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما، ويستطيع انهاء الموسم برقم قياسي على مستوى عدد النقاط.

وقال بيه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن محمد صلاح هو أول لاعب عربي يحقق كل هذه الألقاب والانجازات بهذا المستوى، حتى بات بين أفضل 5 لاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف، أن ما يقدمه صلاح حاليا شيء استثنائي، واصبح فخر لكل لاعب عربي، وليس من السهل ما يعيشه حاليا واستمراره بنفس المتسوى.

وأوضح، أن محمد صلاح ظهر بافضل مستوياته مع ليفربول، ونصيحتي ان يرحل عن فريق ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وأتم:" افضل انتقال صلاح إلى ريال مدريد عن الانتقال لفريق برشلونة، لانه يستطيع اللعب والانسجام مع طريقة لعب الريال ويكون ثنائي قوي مع هازارد، عكس تواجده مع برشلونه سيواجهه الكثير مع المشاكل".