محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق: أكد باسم مرسي لاعب الانتاج الحربي، سلامته، نافيا ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا. وقال باسم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا بخير وسليم ولا أعاني من أي شيء مثلما تردد". Advertisements وشارك باسم في تدريبات الإنتاج الحربي التي أقيمت عصر الأحد، على ملعب المصانع الحربية استعدادا لعودة الدوري. وأكد خالد مهدي مدير الكرة بالنادي أن النادي لا يعاني من أي حالة كورونا وجميع المساحات سلبية. وتجري كافة أندية الدوري الممتاز، مسحتين، قبل بدء التدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف الموسم الكروي.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. أول تعليق من باسم مرسي بعد شائعة إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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