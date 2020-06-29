النحاس يتحدث عن مستجدات مفاوضات طاهر والأهلي.. وفرصة فترة الإعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، أن تحديد اتحاد الكرة لـ6 أسابيع فترة إعداد لاستئناف النشاط الكروي، تعد فرصة جيدة للاستعداد.

وأشار النحاس في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أنه من الطبيعي عودة كرة القدم مرة أخرى مثل كافة النشاطات: "هناك عاملين في قطاع الرياضة تأثروا سلبا بسبب توقف النشاط".

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وقدم النحاس الشكر لوزير الرياضة أشرف صبحي، واللجنة الطبية باتحاد الكرة، واللجنة الطبية، لجهدهم المبذول من أجل عودة الدوري، بالتوازي مع مراعاة صحة كافة العاملين بالمنظومة الرياضية.

وأضاف: "بالتأكيد أنا مع عودة النشاط، ولكن العودة لبدء موسم جديد، أو استكمال الموسم الماضي، فهذا ليس مسؤوليتي".

وعن مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر، علق النحاس: "المفاوضات لم تنته، والأمور لم تتضح بعد، ولكن الحديث الدائر عن إتمام الانتقال بمقابل مادي"، موضحا أن انضمام أي لاعب من الأهلي ضمن الصفقة سيمثل إضافة لذئاب الجبل.