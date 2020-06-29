الريال ينفرد بقمة الدوري الإسباني بالفوز على جار برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انفرد فريق ريال مدريد بقمة الدوري الإسباني بعد فوزه على فريق إسبانيول بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "كورنيلا البرات" ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من حسابات الدوري الإسباني.

هدف الريال الوحيد جاء عن طريق لاعبه البرازيلي الدولي كاسميرو في الدقيقة الأخيرة من زمن أحداث الشوط الأول.

وأصبح ترتيب ريال مدريد في قمة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة ليصبح متفوقًا على بعد نقطتين من غريمه برشلونة والذي تعثر ضمن مباريات نفس المرحلة بالتعادل خارج دياره أمام سيلتا فيجو بهدفين لكل جانب.

في المقابل، تأزم وضع فريق إسبانيول في البقاء ضمن فريق الليجا هذا الموسم بعدما توقف رصيده عند 24 نقطة في الترتيب الأخير.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية من بداية المباراة شهدت هجمة مرتدة سريعة من لاعبي إسبانيول تصل للصيني وو لي الذي يمرر كرة عرضية لتصل إلى داردير تصطدم بأحد مدافعي ريال مدريد ثم لاعب إسبانيول وتتحول لركلة مرمى.

البرازيلي كاسميرو كاد يحرز هدفًا رائعًا في الدقيقة السابعة من منتصف الملعب بعدما لمح حارس إسبانيول دييجو لوبيز ليسدد كرة رائعة، لكن لوبيز يتألق ويتصدى للكرة على مرتين منقذًا فريقه من هدف أول في المباراة.

ضغط الريال تواصل وتحديدًا في الدقيقة التاسعة بعد كرة رائعة مرة أخرى من كاسميرو تصل عند رأس راموس المتواجد أمام منطقة الجزاء لكن تمر بعيدة عن مرمى إسبانيول.

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وحاول باركو روكا لاعب فريق إسبانيول أن يصل لشباك كورتوا حارس ريال مدريد بعد تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة لكن الحارس البلجيكي يحافظ على نظافة شباكه في الدقيقة 19.

وأهدر المهاجم الصيني وو لي لاعب فريق إسبانيول فرصة هدف لصالح فريقه بعدما سدد كرة من شبه انفراد لكن تمر التسديدة أعلى المرمى لتظل النتيجة سلبية حتى الدقيقة 24.

كريم بنزيمة ظهر للمرة الأولى في المباراة في الدقيقة 35 بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء لكن دييجو لوبيز يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة كاد إدين هازارد أن يسجل هدف التقدم لصالح ريال مدريد بتسديدة من أمام المرمى لكن يتألق لوبيز ويبعد الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 45، استطاع كاسميرو أن يسجل هدف الريال الأول بعد تمريرة سحرية من بنزيمة ليقبل البرازيلي الهدية ويسجل هدف التقدم.

بنزيمة حاول مرة أخرى في الدقيقة 50 من زمن أحداث الشوط الثاني أن يدرك هدف جديد لصالح الملكي، لكن لوبيز حارس إسبانيول يتصدى للكرة بثبات.

وحاول قائد إسبانيول ديفيد لوبيز أن يدرك التعادل للفريق الكتالوني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 74، لكن تصل الكرة سهلة للحارس البلجيكي كورتوا.

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا - داني كارباخال - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو - فيدي فالفيردي - إيسكو - كاسميرو - توني كروس - إدين هازراد - كريم بنزيمة.