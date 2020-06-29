عمرو أنور: فايلر كلف سيد عبدالحفيظ بإعداد تقرير أسبوعي عن فريق الشباب بالأهلي

قال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كلف سيد عبد الحفيظ،

مدير الكرة بالفريق، بتقديم تقرير أسبوعي عن فريق الشباب.

وتابع عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على

قناة النهار: "كما كلف فايلر معاونه شعيب شعيب بمتابعة جميع فرق القطاع لضم المواهب الى الفريق الأول"

وأضاف: "فايلر ضم 5 لاعبين عندما انضم عدد كبير من لاعبي الأهلي إلى منتخب مصر مؤخرا"