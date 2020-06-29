محاولات فى الأهلي لاقناع "فايلر" باستمرار وليد أزارو

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن وجود محاولات داخل النادي الأهلي، من أجل اقناع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، باستمرار المغربي وليد أزارو.
وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولي الأهلي يحاولون اقناع المدير الفني السويسري باستمرار أزارو مع الفريق بعدتألقه مع الاتفاق السعودي إلى جانب الإمكانيات التى يملكها.
وأضاف: "أزارو فى أخر موسمين حقق أرقام مثيرة مع فريق الأهلي وأحرز العديد من الأهداف، فيجب منحه فرصه مع فايلر".
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