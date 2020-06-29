أجانب الزمالك يبلغون مسؤولي الفريق بصعوبة العودة إلى القاهرة

قال الإعلامي عمر ربيع ياسيت، أن ثلاثي الزمالك المحترف، التونسي فرجاني ساسي، والمغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، أبلغوا مسؤولى القلعة البيضاء بصعوبة العودة من بلادهم خلال

الفترة المقبلة، فى ظل توقف الطيران بسبب الاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان"

على قناة "النهار"، أن ثلاثي الفارس الأبيض كانوا قد غادروا إلى بلادهم عقب توقف النشاط الرياضي فى مصر في مارس الماضي.

وأتم: "يرفض مسؤولي الزمالك استكمال مسابقة الدورى هذا الموسم، خوفًا من إصابة اي لاعب بفيروس كورونا".