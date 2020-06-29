رضا عبدالعال: عبدالعاطي أنسب بديل لـ"طارق حامد"

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، ضرورة البحث عن بديل لطارق حامد، لاعب وسط القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع علىقناة "Ten": "على مسؤولي الزمالك إيجاد بديل لطارق حامد وفرجاني أيضًا، ومحمود عبدالعزيز إصاباته كثيرة إلى جانب قلة خبرات محمد حسن".
وأضاف: "تعاقد الزمالك مع لاعب وسط يخلق منافسة قوية بين لاعبي فى هذا المركز بالإضافة أن مستوي طارق حامد الفني سيزيد للغاية بسبب روح المنافسة".
وعن اللاعب البديل لطارق حامد: "دونجا أو محمد عبدالعاطي الأنسب لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة".
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