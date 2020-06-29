مدحت عبدالهادي : هذا سيكون موقف المسؤولين في حال كان الزمالك متصدرًا للدوري

أعرب مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك السابق، على اندهاشه من اصرار اللجنة الخماسية التي تدير إتحاد الكرة المصري على استئناف مسابقة الدوري المصري للموسم الجاري.

وأضاف عبدالهادي خلال حلوله ضيفاً على برنامج

زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" لو كان الزمالك متصدراً لجدول الترتيب لرفض المسئولون استئناف المسابقة المحلية".وأكمل:" الزمالك تعرض للاضطهاد من قبل اللجنة الخماسية من قبل بعد تأجيلها جميع المباريات المحلية بسبب سوء الأحوال الجوية ماعدا لقاء القمة أمام الأهلي".وأنهى تصريحاته بخصوص القمة التي تُلعب:" ناشئو الزمالك كان لديهم اصرار كبير وحماس شديد على خوض المباراة واللعب أمام الأهلي".