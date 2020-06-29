قناة الزمالك تؤكد تعاقد النادي مع صفقة خامسة من العيار الثقيل

أكد الاعلامي أحمد جمال أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد نجح في ابرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادي.

وقال جمال خلال حلقة اليوم الأحد من برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" مجلس الإدارة حسم الصفقة التي كان يحلم بها أنصار الزمالك".

وواصل:" الصفقة هي الخامسة للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، واللاعب يعتبر مفاجأة كونه إسم كبير في عالم كرة القدم". بالنادي.وقال جمال خلال حلقة اليوم الأحد من برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" مجلس الإدارة حسم الصفقة التي كان يحلم بها أنصار الزمالك".وواصل:" الصفقة هي الخامسة للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، واللاعب يعتبر مفاجأة كونه إسم كبير في عالم كرة القدم".

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