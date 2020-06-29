رمزي صالح: طارق حامد أفضل لاعب خط وسط فى مصر

أكد رمزي صالح، حارس مرمي الأهلي السابق، أن طارق حامد، أفضل لاعب خط وسط فى الدوري المصري خلال الفترة الحالية. وقال صالح فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طارق حامد من أفضل لاعبي خط الوسط بسبب إمكانياته البدنية التى يمتلكها إلى جانب روحه التى يلعب بها مع الزمالك، بالإضافة أنه عمل على تطوير مستواه مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "طارق حامد كان يعيبه فى سموحة ارتكاب الأخطاء ضد اللاعبين ولكنه طور مستواه مع الزمالك، ويوجد لاعبين مميزين فى خط الوسط مثل نبيل عماد دونجا". المذاع على قناة "Ten": "طارق حامد من أفضل لاعبي خط الوسط بسبب إمكانياته البدنية التى يمتلكها إلى جانب روحه التى يلعب بها مع الزمالك، بالإضافة أنه عمل على تطوير مستواه مع القلعة البيضاء".وأضاف: "طارق حامد كان يعيبه فى سموحة ارتكاب الأخطاء ضد اللاعبين ولكنه طور مستواه مع الزمالك، ويوجد لاعبين مميزين فى خط الوسط مثل نبيل عماد دونجا".

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