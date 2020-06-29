محمد عبد المنصف: تلقيت عروضاً من أندية جماهيرية.. ولن أعتزل الأن

أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، أنه تلقى عروضا من أندية جماهيرية. وقال عبد المنصف خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تقيت عروضا من أندية جماهيرية ليس الاتحاد الاسكندري، وعقدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي". هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تقيت عروضا من أندية جماهيرية ليس الاتحاد الاسكندري، وعقدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي". وأكمل: "احب عملي للغاية، وإذا لم اتمرن يوما فأبحث عن چيم أو أتدرب بحديقة المنزل". وأتم: "الموضوع ليس بالعمر، ولكن طول ما أقدر على العطاء سأستمر حتى اقدم كل ما لدي".



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