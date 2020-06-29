شاهد أهداف مباراة ريال مدريد واسبانيول فى الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الاحد 28-6-2020 لحساب الجولة الـ 32 بالدوري الإسباني.

تُقلت مباراة “ريال مدريد واسبانيول” على قناة بي إن سبورتس 3 و1، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما نقلت تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب اسبانيول “باور 8”.

وانفرد “ريال مدريد” بصدارة جدول ترتيب الليجا بعد فوزه على صغير مدينة برشلونة “اسبانيول” بهدفًا نظيف احرزه البرازيلي “كاسيميرو” بعد تمريرة سحرية من المهاجم كريم بنزيمة.

وحصل “كرلوس هنريكي كاسيميرو” على جائزة رجل المباراة بتقييم 8.4 من 10، وسدد 6 مرات منهم 3 على المرمى، لمس 95 مرة وارتكب خطأ وحيد، بينما فاز بـ 5 صراعات هوائية.

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فاجأ لاعبو اسبانيول ريال مدريد في الدقائق الأولى من المباراة، بتهديد مرمى كورتوا في عدة مناسبات ولكن الحارس البلجيكي المتألق نجح في الحفاظ على شباكه حتى استفاق زملائه بعد الثلث الاول من زمن الشوط الاول.

وفي ظل تراجع اسبانيول في الدقائق الاخيرة من الشوط الاول نجح كاسيميرو في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (45) بعد تمريرة بالكعب من كريم بنزيمة.

إليكم أهداف مباراة ريال مدريد واسبانيول فى الدوري الاسباني

أهداف مباراة ريال مدريد واسبانيول فى الدوري الاسباني