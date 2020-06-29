عاجل | تشكيلة ريال مدريد الاساسية أمام اسبانيول “عودة مارسيلو وغياب مودريتش”

أعلن زين الدين زيدان تشكيلة ريال مدريد الاساسية التي سيخوض بها مباراة اسبانيول مساء اليوم الأحد في إطار الجولة ال32 من الدوري الاسباني.
وشهدت تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام اسبانيول، غياب صانع الالعاب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش.
وقرر زيدان الاستعانة بخدمات النجم البرازيلي مارسيلو في التشكيل الاساسي بدلاً من الفرنسي فيرلان ميندي الذي اعتمد عليه في الجولات الماضية منذ استئناف النشاط الرياضي.
وسيقود الفرنسي كريم بنزيمة خط هجوم ريال مدريد جنبًا الى جنب البلجيكي ادين هازارد والاسباني إيسكو.
والتالي تشكيلة ريال مدريد الاساسية
كورتوا
مارسيلو – راموس – فاران – كاربخال
فيدي فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس
هازارد – كريم بنزيمة – إيسكو
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