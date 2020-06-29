ملخص مباراة ريال مدريد واسبانيول في الدوري الاسباني “زيدان ينفرد بالصدارة من مدينة برشلونة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص احداث مباراة “ريال مدريد واسبانيول” ضمن مباريات اليوم الاحد 28-6-2020 لحساب الجولة الـ 32 بالدوري الإسباني.

تُقلت مباراة “ريال مدريد واسبانيول” على قناة بي إن سبورتس 3 و1، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما نقلت تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب اسبانيول “باور 8”.

انفرد “ريال مدريد” بصدارة جدول ترتيب الليجا بعد فوزه على صغير مدينة برشلونة “اسبانيول” بهدفًا نظيف احرزه البرازيلي “كاسيميرو” بعد تمريرة سحرية من المهاجم كريم بنزيمة.

فاجأ لاعبو اسبانيول ريال مدريد في الدقائق الأولى من المباراة، بتهديد مرمى كورتوا في عدة مناسبات ولكن الحارس البلجيكي المتألق نجح في الحفاظ على شباكه حتى استفاق زملائه بعد الثلث الاول من زمن الشوط الاول.

وفي ظل تراجع اسبانيول في الدقائق الاخيرة من الشوط الاول نجح كاسيميرو في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (45) بعد تمريرة بالكعب من كريم بنزيمة.

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وفي الشوط الثاني نجح لاعبو الفريق الملكي في الحفاظ على النتيجة حتى نهاية المباراة، لينفرد ريال مدريد بصدارة ترتيب الليجا برصيد 71 وبفارق نقطتين عن برشلونة الذي تعادل امس السبت مع “سلتا فيغو”.

وحصل “كرلوس هنريكي كاسيميرو” على جائزة رجل المباراة بتقييم 8.4 من 10، وسدد 6 مرات منهم 3 على المرمى، لمس 95 مرة وارتكب خطأ وحيد، بينما فاز بـ 5 صراعات هوائية.

والتالي ملخص مباراة ريال مدريد واسبانيول في الدوري الاسباني

ريال مدريد 1-0 اسبانيول

????️ملعب باور 8 (اسبانيول)

????الدوري الإسباني (الجولة الـ 32)

⌚انتهت

اهلاً ومرحبًا بكم ملخص احداث مباراة ريال مدريد واسبانيول في الجولة الـ 32 بالدوري الإسباني.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

⚪ تشكيلة ريال مدريد: كورتوا – كارفخال – فاران – راموس – مارسيلو – فالفيردي – كاسيميرو – كروس – إيسكو – بنزيما – هازراد.

كورتوا – كارفخال – فاران – راموس – مارسيلو – فالفيردي – كاسيميرو – كروس – إيسكو – بنزيما – هازراد. دكة البدلاء: ألتوبي – أريولا – براهيم دياز – أسينسيو – بايل – ماريانو – ميليتاو – جوتيريز – هيرنانديز – فينيسيوس – خاميس – رودريجو.

???? تشكيلة إسبانيول: لوبيز – جوميز – اسبينوزا – كابريرا – فيلا – امباريا – روكا – لوبيز – داردير – دي توماس – لي.

لوبيز – جوميز – اسبينوزا – كابريرا – فيلا – امباريا – روكا – لوبيز – داردير – دي توماس – لي. دكة البدلاء: باريديس – كاليرو – كاييري – كامبوزانو – بيدروسا – نالدو – لوزانو – خافيير – ميلاميد – سانشيز – فارجاس.

“1????صافرة بداية المباراة من الحكم الدولي الاسباني ماتيو لاهوز..

“2 اول فرصة واول تهديد لاسبانيول بعد انطلاقة رائعة من اللاعب الصيني لي من الجهة اليمنى.

“8 اووووووووووووووووووووه اول فرصة لريال مدريد عن طريق كاسيميرو يبعدها راموس عن مرمى اسبانيول بغرابة شديدة!

“13 مبارة نااارية من الفريقين حتى الآن..

“18 كورتوا ينقذ ريال مدريد من كرة خطيرة جدًا بعد تسديدة مخادعة من مارك روكا من ضربة حرة مباشرة.

“23 لي يسدد كرة قووووية ولكن تعلو مرمى كورتوا بقليل.

“25 اخطر لاعب في المباراة حتى هذه اللحظات من جانب الفريقين هو الصيني وو لي.

“29 ضربة حرة مباشر لريال مدريد من مكان خطير.. يتولى تنفيذها كروس ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء يرتقي لها راموس ويضربها بالرأس ولكن سهله في يد الحارس لوبيز.

“30 حكم المباراة يوقف اللعب في هذه اللحظات لمدة دقيقة من اجل اراحة اللاعبين.

“32 انتهاء “الكولينج بريك”، وعودة اللاعبين إلى ارض الملعب الآن..

“35 اووووووووووووووووووه كريمة بنزيمة يروض كرة بشكل رائع ويطلق تسديدة صاروخية يتصدى لها لوبيز ببراعة ويبعدها إلى الركنية.

“38 المباراة هدأت بعض الشيء من بعد “الكولينج بريك”.

“41 افضل لاعب من جانب ريال مدريد حتى الآن حسب تقييم موقع who scored هو البرازيلي مارسيلو، ومن اسبانيول دييجو لوبيز.

“43 اووووووووووووووووووووووه اخطر فرصة في المباراة لصالح ريال مدريد بعد كرة حائرة في منطقة الجزاء تعود إلى هازارد يسددها قووووية ولكن مدافع اسبانيول يبعدها إلى الركنية.

“45⚽جوووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول لريال مدريد عن طريق كاسيميرو بعد تمريرة بالكعب من كريم بنزيمة بطريقة خرافية.

“45 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

“45+3 نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45????بداية الشوط الثاني..

“46????التبديل الاول لاسبانيول بخروج ديداك فيلا بيدروسا.

“48 وو لي يخطف كرة عرضية بتسديدة خاطفة ولكن سهلة في يد كوروتوا.

“50 كريم بنزيمة يهرب من الرقابة الدفاعية ويسدد عرضية كاسيميرو من زاوية مستحيلة ولكن لوبيز يتمكن من ابعادها.

“52 ضربة حرة مباشرة لريال مدريد من مكان خطير.. تلعب عالية داخل منطقة الجزاء ولكن يبعدها دفاع اسبانيول.

“57???? تبديل غريب جدًا من مدرب اسبانيول.. خروج افضل لاعب في صفوف الفريق وو لي ونزول ميلندو!!

“58 دفاع ريال مدريد سيتنفس الصعداء بعد خروج وو لي الذي كان يسبب ازعاج كبير لهم بسبب سرعته الرهيبة.

“61 فينيسيوس جونيور يتلقى التعليمات من زيدان في هذه اللحظات تمهيدًا لنزوله.

“63????????تبديلان دفعة واحدة لريال مدريد بخروج إيدين هازارد ونزول فينيسيوس، وخروج إيسكو ونزول رودريجو.

“65 كورتوا يتصدى لتسديدة قوية من راؤول دي توماس من ضربة حرة مباشرة.

“67 كارفخال يصاب بعد تدخل قوي من بيدروسا.

“67????بطاقة صفراء على بيدروسا بعد تدخله الاخير.

“69????تبديلان دفعة واحدة لاسبانيول بخروج داردير ونزول ميلاميد، وخروج امباريا ونزول كاييري.

“72 سيطرة واستحواذ تام من ريال مدريد..

“73 تسديدة من مسافة بعيدة من دافيد لوبيز ولكن سهلة لكورتوا.

“76 وقت “الكولينك بريك” الآن..

“81 هجمة مرتدة سريعة لريال مدريد تنتهي عند رودريجو الذي يصوب كرة قوووية ولكن ترتطم في المدافع.

“84????التبديل الاخير لاسبانيول بخروج القائد لوبيز ونزول لوزانو.

“84 كورتوا ينقذ كرة خطيرة قبل ان تصل إلى راؤول دي توماس داخل منطقة الست ياردات.

“86????بطاقة صفراء على لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور بعد تدخل قوي على لاعب اسبانيول.

“90 مايتو لاهوز يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

“90+4 كاد مارسيلو يسجل هدف التعادل بالخطأ في مرماه.

“90+4 صافرة نهاية المباراة بتحقيق ريال مدريد فوزًا غاليًا يرتفع به إلى صدارة الليجا بفارق نقطتين عن برشلونة الذي هبط إلى المركز الثاني.

إلى هنا ينتهي الملخص.

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