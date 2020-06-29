بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد واسبانيول” ضمن مباريات اليوم الاحد 28-6-2020 لحساب الجولة الـ 32 بالدوري الإسباني.

تنقل مباراة “ريال مدريد واسبانيول” على قناة بي إن سبورتس 3 و1، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة إلڤين سبورتس 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب اسبانيول “باور 8” بمدينة برشلونة.

سيسعى “ريال مدريد” إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل استعادة مركز الصدارة وتوسيع الفارق بينه وبين “برشلونة” إلى نقطتين بعد تعادل الاخير مع “سلتا فيغو” أمس السبت.

وجمع الفريق الملكي 68 نقطة من 31 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الليجا، حقق الفوز في 20 لقاء، وتعادل في 8، وخسر في 3 مناسبات.

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بينما ينافس “اسبانيول” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الاسباني الدرجة الثانية “السيجوندا”، حيث يقبع في مؤخرة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الـ 17 – مركز النجاة من الهبوط- “إيبار”.

وانتهت آخر مواجهة بين “ريال مدريد واسبانيول” في الليجا بفوز اللوس بلانكوس بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو” يوم 7 ديسمبر 2019.

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ريال مدريد 1-0 اسبانيول

????️ملعب باور 8 (اسبانيول)

????الدوري الإسباني (الجولة الـ 32)

⌚انتهت

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة ريال مدريد واسبانيول في الجولة الـ 32 بالدوري الإسباني.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

تعتبر هذه المباراة من اهم مباريات الليجا من بعد كورونا، حيث ستحدد مركز الصدارة.. اما ان يبقى برشلونة في المركز الأول كما هو او يرتقي فوقه ريال مدريد بفارق نقطتين.

نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة من الفريقين.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

⚪ تشكيلة ريال مدريد: كورتوا – كارفخال – فاران – راموس – مارسيلو – فالفيردي – كاسيميرو – كروس – إيسكو – بنزيما – هازراد.

كورتوا – كارفخال – فاران – راموس – مارسيلو – فالفيردي – كاسيميرو – كروس – إيسكو – بنزيما – هازراد. دكة البدلاء: ألتوبي – أريولا – براهيم دياز – أسينسيو – بايل – ماريانو – ميليتاو – جوتيريز – هيرنانديز – فينيسيوس – خاميس – رودريجو.

???? تشكيلة إسبانيول: لوبيز – جوميز – اسبينوزا – كابريرا – فيلا – امباريا – روكا – لوبيز – داردير – دي توماس – لي.

لوبيز – جوميز – اسبينوزا – كابريرا – فيلا – امباريا – روكا – لوبيز – داردير – دي توماس – لي. دكة البدلاء: باريديس – كاليرو – كاييري – كامبوزانو – بيدروسا – نالدو – لوزانو – خافيير – ميلاميد – سانشيز – فارجاس.

“1????صافرة بداية المباراة من الحكم الدولي الاسباني ماتيو لاهوز..

“2 اول فرصة واول تهديد لاسبانيول بعد انطلاقة رائعة من اللاعب الصيني لي من الجهة اليمنى.

“8 اووووووووووووووووووووه اول فرصة لريال مدريد عن طريق كاسيميرو يبعدها راموس عن مرمى اسبانيول بغرابة شديدة!

“13 مبارة نااارية من الفريقين حتى الآن..

“18 كورتوا ينقذ ريال مدريد من كرة خطيرة جدًا بعد تسديدة مخادعة من مارك روكا من ضربة حرة مباشرة.

“23 لي يسدد كرة قووووية ولكن تعلو مرمى كورتوا بقليل.

“25 اخطر لاعب في المباراة حتى هذه اللحظات من جانب الفريقين هو الصيني وو لي.

“29 ضربة حرة مباشر لريال مدريد من مكان خطير.. يتولى تنفيذها كروس ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء يرتقي لها راموس ويضربها بالرأس ولكن سهله في يد الحارس لوبيز.

“30 حكم المباراة يوقف اللعب في هذه اللحظات لمدة دقيقة من اجل اراحة اللاعبين.

“32 انتهاء “الكولينج بريك”، وعودة اللاعبين إلى ارض الملعب الآن..

“35 اووووووووووووووووووه كريمة بنزيمة يروض كرة بشكل رائع ويطلق تسديدة صاروخية يتصدى لها لوبيز ببراعة ويبعدها إلى الركنية.

“38 المباراة هدأت بعض الشيء من بعد “الكولينج بريك”.

“41 افضل لاعب من جانب ريال مدريد حتى الآن حسب تقييم موقع who scored هو البرازيلي مارسيلو، ومن اسبانيول دييجو لوبيز.

“43 اووووووووووووووووووووووه اخطر فرصة في المباراة لصالح ريال مدريد بعد كرة حائرة في منطقة الجزاء تعود إلى هازارد يسددها قووووية ولكن مدافع اسبانيول يبعدها إلى الركنية.

“45⚽جوووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول لريال مدريد عن طريق كاسيميرو بعد تمريرة بالكعب من كريم بنزيمة بطريقة خرافية.

“45 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

“45+3 نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45????بداية الشوط الثاني..

“46????التبديل الاول لاسبانيول بخروج ديداك فيلا بيدروسا.

“48 وو لي يخطف كرة عرضية بتسديدة خاطفة ولكن سهلة في يد كوروتوا.

“50 كريم بنزيمة يهرب من الرقابة الدفاعية ويسدد عرضية كاسيميرو من زاوية مستحيلة ولكن لوبيز يتمكن من ابعادها.

“52 ضربة حرة مباشرة لريال مدريد من مكان خطير.. تلعب عالية داخل منطقة الجزاء ولكن يبعدها دفاع اسبانيول.

“57???? تبديل غريب جدًا من مدرب اسبانيول.. خروج افضل لاعب في صفوف الفريق وو لي ونزول ميلندو!!

“58 دفاع ريال مدريد سيتنفس الصعداء بعد خروج وو لي الذي كان يسبب ازعاج كبير لهم بسبب سرعته الرهيبة.

“61 فينيسيوس جونيور يتلقى التعليمات من زيدان في هذه اللحظات تمهيدًا لنزوله.

“63????????تبديلان دفعة واحدة لريال مدريد بخروج إيدين هازارد ونزول فينيسيوس، وخروج إيسكو ونزول رودريجو.

“65 كورتوا يتصدى لتسديدة قوية من راؤول دي توماس من ضربة حرة مباشرة.

“67 كارفخال يصاب بعد تدخل قوي من بيدروسا.

“67????بطاقة صفراء على بيدروسا بعد تدخله الاخير.

“69????تبديلان دفعة واحدة لاسبانيول بخروج داردير ونزول ميلاميد، وخروج امباريا ونزول كاييري.

“72 سيطرة واستحواذ تام من ريال مدريد..

“73 تسديدة من مسافة بعيدة من دافيد لوبيز ولكن سهلة لكورتوا.

“76 وقت “الكولينك بريك” الآن..

“81 هجمة مرتدة سريعة لريال مدريد تنتهي عند رودريجو الذي يصوب كرة قوووية ولكن ترتطم في المدافع.

“84????التبديل الاخير لاسبانيول بخروج القائد لوبيز ونزول لوزانو.

“84 كورتوا ينقذ كرة خطيرة قبل ان تصل إلى راؤول دي توماس داخل منطقة الست ياردات.

“86????بطاقة صفراء على لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور بعد تدخل قوي على لاعب اسبانيول.

“90 مايتو لاهوز يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

“90+4 كاد مارسيلو يسجل هدف التعادل بالخطأ في مرماه.

“90+4 صافرة نهاية المباراة بتحقيق ريال مدريد فوزًا غاليًا يرتفع به إلى صدارة الليجا بفارق نقطتين عن برشلونة الذي هبط إلى المركز الثاني.

إلى هنا ينتهي البث المباشر.

نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بهذه التغطية وإلى اللقاء في مباريات اخرى.

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