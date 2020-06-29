- 1/2
- 2/2
كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن بدء ارسنال الإنجليزي مفاوضاته لضم لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي، دومينيك سوبوسلاي خلال الميركاتو الصيفي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الصن البريطانية، فإن ارسنال مهتمًا بالحصول على خدمات دومينيك سوبوسلاي، الذي يحظى باهتمام كل من ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.
ووفقًا للتقارير، فإن نادي سالزبورج على استعداد للاستغناء عن لاعبه البالغ من العمر 19 عامًا، في حال وصول عرض قيمته 27 مليون جنيه إسترليني.
وخاض الشاب المجري دومينيك سوبوسلاي 37 مباراة خلال هذا الموسم بقميص سالزبورج، تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف، وصنع 16 أخرى.
..
كانت هذه تفاصيل خبر جوهرة سالزبورج الشابة على رادار ارسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.