جوهرة سالزبورج الشابة على رادار ارسنال

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن بدء ارسنال الإنجليزي مفاوضاته لضم لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي، دومينيك سوبوسلاي خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الصن البريطانية، فإن ارسنال مهتمًا بالحصول على خدمات دومينيك سوبوسلاي، الذي يحظى باهتمام كل من ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا للتقارير، فإن نادي سالزبورج على استعداد للاستغناء عن لاعبه البالغ من العمر 19 عامًا، في حال وصول عرض قيمته 27 مليون جنيه إسترليني.

وخاض الشاب المجري دومينيك سوبوسلاي 37 مباراة خلال هذا الموسم بقميص سالزبورج، تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف، وصنع 16 أخرى.

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