كاساريتو يُسعد جماهير الهلال بشأن حالة كاريلو

وجهت جماهير نادي الهلال السعودي العديد من الرسائل والاستفسارات إلى إليو كاساريتو، وكيل النجم البيروفي أندريه كاريلو، من أجل الاطمئنان على صحة اللاعب، بعد التقارير الصحفية التي انتشرت بقوة في الساعات الماضية، وأكدت أن محترف الزعيم أجرى قبل 10 أيام فحصًا لفيروس كورونا “كوفيد 19″، وكانت نتيجة الاختبار إيجابية.

وحرص وكيل كاريلو على طمأنة جماهير الهلال، وأكد أن اللاعب في صحة جيدة، مُناشدًا الجميع باتباع التعليمات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، الذي اجتاح كافة دول العالم منذ بداية العام الحالي، وتسبب في خسائر كبيرة على كافة المستويات.

ماذا قال وكيل كاريلو؟

وقال كاساريتو في تصريحات أوردتها مواقع وصحف عالمية “أشكر الجميع على الرسائل والمكالمات للاستفسار عن صحة أندريه، لا أستطيع القول سوى أنه بصحة جيدة”، مضيفا “أطالب الذين أعربوا عن قلقهم على صحة كاريلو بعدم الإهمال والاستمرار في توخي الحذر، وارتداء القناع وغسل اليدين والحفاظ على المسافة الاجتماعية”.

وتنتظر الجماهير الرياضية عودة بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في بداية شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

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كاريلو مهم لكتيبة الهلال

وستكون المنافسة مشتعلة بين الهلال والنصر للظفر بلقب الدوري السعودي، حيث تتبقى 8 جولات، ويبتعد الزعيم عن العالمي بفارق 6 نقاط، ويُعتبر كاريلو من أهم اللاعبين في تشكيلة الأزرق، وقد ساهم اللاعب بقوة في تتويج الزعيم العام الماضي ببطولة دوري أبطال آسيا، وكذلك اعتلاء صدارة الدوري السعودي حتى الآن.

ومنذ حضوره إلى الهلال، شارك كاريلو في 59 مباراة، وسجل اللاعب البيروفي في هذه المباريات 12 هدفًا، وصنع 14 هدفًا خلال 4631 دقيقة لعب.

وانضم الدولي البيروفي إلى الهلال في صيف عام 2018، حينما حضر لمدة موسم على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، وبعد نهاية الموسم، وظهور كاريلو بمستويات جيدة، قرر النادي العاصمي شراء اللاعب بشكل نهائي في صيف عام 2019.

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