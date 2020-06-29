تسديد رواتب جوليانو وجماهير النصر تتوعد اللاعب!

كشفت مصادر مُقربة من نادي النصر أن الإدارة أودعت كافة الرواتب المتأخرة للمحترف البرازيلي، جوليانو دي باولا، لتُنهي الأزمة التي أُثيرت خلال الأيام الماضية، وتسببت في حالة كبيرة من القلق لدى جماهير العالمي.

وكانت وسائل الإعلام البرازيلية قد أكدت أن جوليانو أخطر ناديه النصر بضرورة سداد رواتبه المتأخرة التي وصلت إلى 5 أشهر، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يومًا، وإلا فإنه سيقوم بفسخ عقده، ويكون حرًا في فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضحت أن هناك عدد كبير من الأندية البرازيلية التي تُراقب الموقف، وأنها تسعى بكل قوة للظفر بخدمات محترف النصر في حالة فسخ عقده مع النادي السعودي.

الجماهير حزينة

وكان جوليانو قد قام بإلغاء متابعة حساب النصر الرسمي على “تويتر” و “إنستجرام”، وحذف تغريدته الأخيرة على “إنستجرام” التي أعرب من خلالها عن اشتياقه لناديه؛ وهو الأمر الذي تسبب في غضب عارم لدى عشاق الفريق الأصفر.

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واستنكرت الجماهير النصراوية موقف جوليانو، وأكدت أنه لم يصبر على النادي في هذا التوقيت الصعب، الذي تعاني فيه كافة الفرق من أزمة مالية؛ بسبب التوقف الإجباري الناتج عن جائحة كورونا، موضحين أن الحساب للاعب سيكون في نهاية الموسم.

جوليانو مع النصر

ويمتد عقد جوليانو مع النصر حتى يونيو 2021، وقد حضر إلى فارس نجد قادمًا من فنربخشة في صيف عام 2018 مقابل 10.5 مليون يورو، ويُعتبر من أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة المدرب روي فيتوريا، وكان له دور هاما في تحقيق بطولة الدوري السعودي خلال العام الماضي.

ومنذ حضوره إلى النصر، لعب صاحب الـ29 عامًا 69 مباراة بقميص العالمي، وسجل 28 هدفًا وصنع 17 هدفًا، وحقق لقبين هما بطولة الدوري السعودي وكأس السوبر.

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