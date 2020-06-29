تشيلسي يُقصي ليستر سيتي من كأس الاتحاد الانجليزي ويتأهل الى الدور نصف النهائي

أقصى تشيلسي مضيفه ليستر سيتي من كأس الاتحاد الانجليزي بعدما تغلب عليه بهدف نظيف من إمضاء البديل “روس باركلي”، فى المباراة التي جمعتهم اليوم الاحد 28-6-2020 على ملعب “كينج باور” ليتأهل الفريق اللندني الى نصف النهائي.

وكان باركلي ضمن ثلاثة تغييرات للمدرب فرانك لامبارد بين الشوطين ونجح في ترك بصمة بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63 ليلتحق تشيلسي بفريقي مانشستر يونايتد وأرسنال في قبل النهائي.

جاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين، وسرعان ما سيطر فريق ليستر سيتي على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات تشيلسي، الذي اضطر للتراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم ذلك، لم يكن هناك أي خطورة حقيقية على المرميين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، حتى جاءت الدقيقة 14 التي شهدت أول فرصة حقيقية على المرمى عندما لعبت ركلة حرة داخل منطقة جزاء تشيلسي ارتقى إليها ويلفريد نديدي قابلها بضربة رأس لكن الحارس ويلي كاباييرو تصدى للكرة.

وبمرور الوقت دخل تشيلسي أجواء المباراة الهجومية وبادل فريق ليستر للهجمات ولكن اللعب انحصر في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 30 كاد كريستيان بوليسيتش أن يسجل الهدف الأول لتشيلسي عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية حولها كاسبر شمايكل بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

بعد تلك الهجمة فرض ليستر سيتي سيطرته على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف التقدم لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي تشيلسي لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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ومع بداية الشوط الثاني، فرض فريق تشيلسي سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى ليستر بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع ليستر سيتي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ولم تكن هناك أي خطورة على المرميين حتى جاءت الدقيقة 55 والتي شهدت هدفا تم إلغاؤه لفريق تشيلسي عندما استلم تامي أبراهام كرة بينية انفرد على إثرها بالحارس كاسبر شمايكل وسدد كرة قوية عانقا الشباك إلا أن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل.

وفي الدقيقة 63 سجل تشيلسي هدف التقدم عندما مرر ويليان كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها روس باركلي بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 85 أهدر شالار سونيجو لاعب ليستر سيتي فرصة تسجيل هدف مؤكد عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن خرج كاباييرو من مرماه بشكل خاطئ ليقابلها سونيجو بضربة رأس لكنها اصطدمت بأزبيليكويتا وخرجت لركلة كنية لم تستغل.

وكاد باركلي أن يسجل الهدف الثاني له ولتشيلسي في الدقيقة 89 عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن شمايكل تألق وحولها إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل، ومر الوقت المتبقي بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز تشيلسي.

ومن المقرر ان يقام الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الانجليزي في نهاية أسبوع 18-19 يوليو، على ان يقام سحب قرعته على هامش مباراة سيتي ونيوكاسل، أما المباراة النهائية فتقام في الأول من أغسطس على ملعب ويمبلي في لندن.