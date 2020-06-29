النيجيري ستانلي: الزمالك لا يقل عن ريال مدريد وبرشلونة

يري النيجيري ستانلي أوهاويتشي، أن نادي الزمالك فريق كبير، وفي حجم الأندية الكبرى بالعالم مثل فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وقال ستانلي في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت”، أن الفترة التي ارتدى فيها قميص الزمالك، تعد الأفضل في مسيرته الكروية.

وانتقل ستانلي إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية عام 2016، قادما من وادي دجلة على سبيل الاعارة لمدة موسم مقابل 500 الف دولار.

وأضاف: “عندما تلعب في الزمالك، أنت مطالب دائما بتحقيق الفوز، إذا فزت في 10 مباريات ثم تعادلت أو خسرت في مباراة، سيغضب الجمهور، وهذه سمة الفرق الكبرى”.

وغادر ستانلي الزمالك بعد انتهاء اعارته، وانتقل إلى القادسية السعودي عام 2018، ثم أعير إلى نادي عجمان الإماراتي في الموسم التالي.

Advertisements

وتابع: “الزمالك افضل فريق لعبت له في حياتي، هو فريق كبير مثل ريال مدريد وبرشلونة، لن أنس أهم هدف سجلته وأنا ارتدي قميص الفريق، في شباك الوداد المغربي، كان سبب في تأهلنا إلى نهائي دوري ابطال افريقيا”.

وسجل ستانلي هدف في فوز الوداد المغربي على الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الإياب بنصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا 2016، والذي تأهل فيه الأخير بأفضلية التسجيل خارج الأرض، بسبب فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 4-0.

وأتم: “المدير الفني الحالي لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب خبير، يستطيع قيادة الفريق للفوز بالبطولات”.

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز ببطولة كأس السوبر الافريقي على حساب الترجي التونسي، وكأس السوبر المصري على حساب الاهلي، بالإضافة إلى تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

..