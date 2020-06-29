شاهد أهداف مباراة تشيلسي وليستر سيتي فى كأس الاتحاد الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 28-6-2020 في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي “FA CUP).

نُقلت مباراة “ليستر سيتي وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 6، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة بي تي سبورت 1، وقناة دي جي سبورت 1 السلوفينية.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “الووكرز – كينج باور” بمدينة ليستر.

تأهل “تشيلسي ” إلى هذا الدور بعد تغليه على “ليفربول” في الدور الخامس بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب البلوز “ستامفورد بريدج” يوم 3 مارس 2019.

بينما صعد “ليستر سيتي” على حساب فريق دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيت) “برمنجهام سيتي” بعدما انتصر عليه بهدف نظيف احرزه البرتغالي “ريكاردو بيريرا” في الدقائق الاخيرة من زمن المباراة.

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تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم ..

تشكيلة تشيلسي: كاباييرو – جايمس – روديجير – زوما – بالميري – جيلمور – كانتي – ماونت – ويليان – أبراهام – بوليسيتش.

تشكيلة ليستر سيتي: شمايكل – جاستين – إيفانز – سويونكو – تيشلويل – نديدي – أيوزي – تيليمانس – برايت – بارينيس – فاردي.

واستطاع تشيلسي ان يحقق الفوز بهدف نظيف على ليستر سيتي ويتأهل الى نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، ويدين البلوز بالفوز اليوم للاعب الوسط الانجليزي روس باركلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 62.

قصة الهدف: ويليان ارسل عرضية رائعة من الجهة اليمنى في مستوى اقدام اللاعبين وسبق باركلي المدافعين وسددها بقوة كبيرة لتسكن شباك شمايكل.

إليكم أهداف المباراة ..

هدف تشيلسي 1-0

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