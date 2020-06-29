حطين يقفز الى المركز الثالث بعد تغلبه على الجيش فى قمة الدوري السوري

استطاع حطين ان يحقق فوزاً مهماً على منافسه المباشر الجيش بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهم عصر اليوم الاحد 28-9-2020 على ملعب “الباسل”، فى قمة الجولة الـ22 من الدوري السوري.

وبهذه النتيجة قفز حطين الى المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بينما تراجع الجيش الى المركز الرابع وتجمد رصيده عند النقطة 41، ويتبقي لكل فريق 4 مباريات.

وكالعادة بدأت جميع مباريات اليوم في الدوري السوري في نفس التوقيت كما حدث في الجولات الماضية، عند الساعة 17:00 بتوقيت سوريا، 14:00 بتوقيت جرينيتش.

وقد انتهي شوط المباراة الاول بالتعادل الايجابي بين الفريقين بهدف مقابل هدف، تقدم اولا حطين مبكراً فى الدقيقة 9 عن طريق اللاعب فريد أغا، ثم تعادل الجيش من ركلة جزاء نفذها اللاعب محمد الواكد فى الدقيقة 18.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل اللاعب مارديك ماردكيان هدف الفوز لفريق حطين فى الدقيقة 47، وباءت جميع محاولات الجيش لتدارك التعادل بالفشل حتي انطلقت صافرة نهاية المباراة بفوز ثمين لاصحاب الارض.

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وسعي الفريقين فى مباراة اليوم الى تحقيق الفوز للأقتراب من المتصدر تشرين والوصيف الوثبة، وهذا ما حققه فريق حطين حيث قلص فارق النقاط بينه وبين الوصيف الى 3 نقاط، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر بعد سقوطه فى فخ التعادل امام جبلة فى نفس التوقيت.

جدير بالذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري السوري قد انتهي بفوز الجيش بنتيجة 2-1، فى المباراة التي اقيمت يوم 20-12-2019.

إليكم جميع نتائج مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السوري..

الشرطة – الساحل (0-0)

الطليعة – الجزيرة (2-1)

الاتحاد – الوحدة (1-1)

الفتوة – الكرامة (1-0)

حطين – الجيش (2-1)

جبلة – تشرين (1-1)

الوثبة – النواعير (2-0)

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