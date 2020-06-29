شاهد أهداف مباراة ارسنال وشيفيلد يونايتد فى كأس الاتحاد الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاحد 28-6-2020، فى إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الانجليزي.
اقيمت مباراة ارسنال وشيفيلد يونايتد على ملعب “برامول لين” ونُقلت على قناة بي إن سبورتس (2)، وقام بالتعليق على المباراة المعلق الرياضي جواد بدة.
شيفيلد يونايتد صاحب الأرض وصل إلى الدور ربع النهائي، بعدما بدأ مسيرته من الدور الثالث، والذي تمكن خلاله من الفوز على نادي فلايد بنتيجة 2-1، وفي الدور الرابع عبر عقبة ميلوول بالفوز عليه بهدفين نظيفين، ثم فاز على نادي ريدينج بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر.
بينما بدأ ارسنال مشواره في كأس إنجلترا هذا الموسم من الدور الثالث، حيث واجه خلاله نادي ليدز يونايتد، وتمكن من الفوز عليه بهدف نظيف، ثم في الدور الرابع حقق الفوز على بورنموث بنتيجة 2-1، وفي دور الستة عشر تخطى عقبة بورتسموث بهدفين نظيفين.
ومنح البديل الإسباني داني سيبايوس فريقه أرسنال التأهل الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانجليزي، بهدف الفوز المتأخر (2-1) على المضيف شيفيلد يونايتد.
وسجل ارسنال عبر العاجي نيكولا بيبي من ركلة جزاء (25)، وعادل شيفيلد في الدقيقة 87 عبر ديفيد جيمس ماكغولدريك، قبل ان يحسم سيبايوس النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، في مباراة شهدت إلغاء هدفين لشيفيلد بداعي التسلل.
إليكم أهداف المباراة ..
هدف ارسنال الاول 1-0
هدف التعادل شيفيلد يونايتد 1-1
هدف الفوز لارسنال 2-1
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