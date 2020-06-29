يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص احداث مباراة “ليستر سيتي وتشيلسي” ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 28-6-2020 في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي “FA CUP”.

نقلت مباراة “ليستر سيتي وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 6، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1، وقناة دي جي سبورت 1 السلوفينية.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “ووكرز” بمدينة ليستر.

نجح فريق “تشيلسي” في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي “كأس انجلترا”، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على ليستر سيتي بهدفًا نظيف احرزه اللاعب الدولي الإنجليزي “روس باركلي” عند الدقيقة الـ 62.

بدأ الفريق اللندني المباراة بأسوء طريقة ممكنة حيث كان متراجعًا بشكل واضح في ظل ضغط لاعبو ليستر سيتي الذين تمكنوا من صناعة فرص عديدة ولكن لم ينجحوا في تسجيل اي هدف.

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وفي الشوط الثاني قرر المدرب الشاب “فرانك لامبارد” اقحام كل من “سيزار أزبيلكويتا، روس باركلي، وكوفاسيتش” على حساب “جيلمور، ماونت، ورايس جايمس”، وسرعان ما استعاد البلوز عافيته وتمكن من تهديد مرمى ليستر سيتي في اكثر من مناسبة حتى تمكن “روس باركلي” من تسجيل هدف اللقاء الوحيد.

وكان “تشيلسي ” قد تأهل إلى هذا الدور بعد تغليه على “ليفربول” في الدور الخامس بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب البلوز “ستامفورد بريدج” يوم 3 مارس 2019

ملخص مباراة تشيلسي وليستر سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي

تشيلسي 1-0 ليستر سيتي

????️ملعب ووكرز (ليستر سيتي)

????كأس الاتحاد الانجليزي (ربع النهائي – دور الـ 8)

⌚انتهت

أهلاً ومرحبًا بكم في ملخص احداث مباراة تشيلسي وليستر سيتي في ربع نهائي أعرق البطولات الإنجليزية “كأس الاتحاد الانجليزي” FA CUP.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد”

⚫ تشكيلة تشيلسي: كاباييرو – جايمس – روديجير – زوما – بالميري – جيلمور – كانتي – ماونت – ويليان – أبراهام – بوليسيتش.

كاباييرو – جايمس – روديجير – زوما – بالميري – جيلمور – كانتي – ماونت – ويليان – أبراهام – بوليسيتش. دكة البدلاء: كيبا – ألونسو – أزبيلكويتا – باركلي – جوجينيو – جيرو – كوفاسيتش – لوفتوس – بيدرو.

???? تشكيلة ليستر سيتي: شمايكل – جاستين – إيفانز – سويونكو – تيشلويل – نديدي – أيوزي – تيليمانس – برايت – بارينيس – فاردي.

شمايكل – جاستين – إيفانز – سويونكو – تيشلويل – نديدي – أيوزي – تيليمانس – برايت – بارينيس – فاردي. دكة البدلاء: ورد – مورجان – ميندي – ايهاناتشو – جراي – فوكس – تشودوري – بينيت – ألبريتون.

“1????صافرة بداية الشوط الاول من الحكم الانجليزي مايك دين..

“2 اول فرصة لليستر سيتي بعد انطلاقة رائعة من فاردي ولكن دفاع تشيلسي يتدخل ويبعد الكرة.

“8 تشيلسي لم يدخل اجواء للمباراة بعد..

“15 مرور الرُبع الاول من الشوط ومازال التعادل السلبي يسيطر.

“18 عرضية رائعة من برايت كادت تشكل خطورة على تشيلسي ولكن وصل فاردي متأخرًا لتمر بسلام.

“19 اووووووووووووووه يوري تيلمانس يسدد كرة قوووية من خارج منطقة الجزاء ولكن كاباييرو يتصدى لها ببراعة ويبعدها إلى الركنية.

“24 هناك رغبة جامعة من لاعبي ليستر سيتي لتسجيل الهدف الاول في ظل تراجع تشيلسي.

“27 ضربة حرة مباشرة لليستر من الجهة اليسرى.. يتولى تنفيذها تشيلويل ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء ولكن تمر من بجوار القائم الايمن لكاباييرو إلى ضربة مرمى.

“30 اووووووووووه يا بوليسيتش.. اول فرصة لتشيلسي خطيرة جدًا، الجناح الامريكي يستلم تمريرة ماونت ويسددها قوووووية ولكن شمايكل يتألق ويبعدها إلى الركنية ببراعة كبيرة.

“33 فرانك لامبارد يأمر لاعبو دكة البدلاء بإجراء عمليات الاحماء في هذه اللحظات.

“40 تشيلسي يخرج من مناطقه الان ويحاول تهديد مرمى ليستر سيتي.

“44 فادري ينطلق خلف المدافع روديجير ويسدد كرة ولكن لم تكن في المستوى لتمر بجوار مرمى كاباييرو.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدل من ضائع.

“45+1 صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45???????????? 3 تبديلات دفعة واحدة لتشيلسي قبل بداية الشوط الثاني.. خروج جيلمور ونزول كوفاسيتش، وخروج ماونت ونزول باركلي، وخروج جايمس ونزول أبليكويتا.

“45 ????بداية الشوط الثاني..

“48 وكأن تشيلسي فريق آخر في هذه اللحظات.. عكس ما حدث في الشوط الاول نراه الآن البلوز يضغط ويحاول تسجيل الهدف الاول في ظل تراجع ليستر.

“52 هجمة خطيرة لتشيلسي عن طريق بوليسيتش، ولكن قبل ذلك اعلن الحكم عن وجود تسلل.

“54⚽❌هدف ملغي لتشيلسي.. أبراهام كان في وضعية تسلل قبل ان تصل له الكرة.

“57????????تبديلان دفعة واحدة لليستر بخروج برايت ونزول حمزة تشودوري، وخروج أيوزي بيريز ونزول ألبريتون.

“59 اووووووووووووه تشيلويل يرسل عرضية من الجهة اليسرى تغير اتجاهها وتتحول في المرمى ولكن لحسن حظ كاباييرو ترتطم في العارضة الأفقية وتخرج إلى ضربة مرمى.

“62⚽جووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الاول لتشيلسي عن طريق رووووس باركلي.

“62 قصة الهدف: ويليان يرسل عرضية رائعة من الجهة اليمنى في مستوى اقدام اللاعبين يسبق باركلي المدافعين ويسددها بقوووة كبيرة لتسكن شباك شمايكل.

“68 حكم المباراة يوقف اللعب في هذه اللحظات من اجل التقاط الانفاس “الكولينج بريك”.

“70 رياح شديدة وامطار غزيرة تتهاطل على ملعب كينج باور “ووكرز” الآن..

“71????التبديل الرابع لتشيلسي بخروج بوليسيتش ونزول لوفتس تشيك.

“75 يذكر ان قرعة دور نصف النهائي ستجرى بين شوطي مباراة “نيوكاسل ومانشستر سيتي”، بعدما تأهل ارسنال على حساب شيفيلد، وتأهل مانشستر يونايتد على حساب نوريتش سيتي.

“76????التبديل الثالث لليستر سيتي بخروج بارينيس ونزول جراي.

“78????التبديل الخامس والاخير لتشيلسي بخروج ويليان ونزول بيدرو.

“84 اووووووووووووووووه كاباييرو كاد يكلف فريقه هدف التعادل بعد خطأ فادح بخروجه من المرمى لتمر الكرة وتنزل على رأس سويونكو الذي لم ينجح في تحويلها إلى المرمى.

“88 ضغط رهيب من ليستر سيتي على دفاعات تشيلسي من اجل تسجيل هدف التعادل..

“89 اوووووووووووووووووووووووووووه شمايكل يحرم باركلي من احراز الهدف الثاني بعد تصديه لتسديدته الصاروخية بعد هجمة مرتدة سريعة قادها باركلي وانهاها بنفسه.

“90 حكم المباراة يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

“90+4 صافرة نهاية المباراة بتفوق تشيلسي بهدف نظيف ليتأهل إلى نصف النهائي.

إلى هنا ينتهي الملخص.

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