لامبارد عن جوهرة تشيلسي: أتوقع أن يكون محمد صلاح جديد

أشاد مدرب تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، بقدرات لاعبه الأمريكي كريستيان بوليسيتش، مشيرا إلى أنه يتوقع وصوله لمكانة كل من نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلنج وثنائي ليفربول محمد صلاح صلاح وساديو ماني.

وكان لبوليسيتش تأثيرًا كبيرًا مع تشيلسي منذ استئناف الدوري الانجليزي، حيث ساهم في الفوز على أستون فيلا ومانشستر سيتي، ويعتبر ثاني هدافي الفريق في الدوري برصيد سبعة أهداف في 13 مباراة شارك بها كأساسي.

وقال فرانك لامبارد عن بوليسيتش في تصريحلت نقلتها شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: “أعتقد أن بإمكانه أن يكون لاعبًا كبيرًا حقًا، لأنه في مثل هذا العمر الصغير شق طريقه في ألمانيا وقام بخطوة كبيرة، التوقعات مرتفعة ولكن يجب عليك إبقاء عمره قيد النظر”.

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وأضاف: “ليس هناك شك في جودته، يمكننا أن نرى ذلك فهو حريص للغاية على التحسن، إنه جائع بشكل خاص في هذه اللحظة لأنه غاب بعض الوقت بسبب الإصابة”.

وأكمل: “إذا نظرت إلى اللاعبين الذين قاموا بهذه القفزة في مسيرتهم، فسيكون لديه القدرة على الوصول إلى مستواهم، مثل رحيم سترلينج ومحمد صلاح وساديو ماني، إنه يدرك العمل الذي يجب أن يؤديه للتطور”.

وأتم لامبارد تصريحاته قائلا: “بوليسيتش يتمتع بموهبة كبيرة بالتأكيد وأنا مسرور لتواجده مع فريقي في هذه اللحظة، فهو يعمل بجد كل يوم، وعليه أن يضع أعينه قدر الإمكان على المستوى الذي يمكن الوصول إليه”.

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