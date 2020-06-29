رياضة | بعد فوزه أمام إسبانيول.. مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد فوزه أمام إسبانيول.. مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الفوز أمام نظيره إسبانيول بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 71 نقطة محتلا المركز الأول في جدول ترتيب الليجا، بعد أن أمس في المركز الثاني.

ويعد ريال مدريد في الوقت الحالي هو الأقرب لحصد اللقب، خاصة مع تعثر برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، خلال الفترة الأخيرة، آخرهم أمام سيلتا فيجو بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما.

ويسرد الخليج 365 الرياضي مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري بعد لقاء إسبانيول

يتبقى للملكي 6 مواجهات خلال الفترة المقبلة في الدوري الإسباني الممتاز.

1- الخميس 2-7-2020، يلاقي ريال مدريد خيتافي على ملعبه.

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2-الأحد 5-7-2020 يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو خارج ملعبه.

3- الأربعاء 8-7-2020 يواجه ريال مدريد نظيره ألافيس على ملعبه.

4- الأحد 12-7-2020 سيواجه ريال مدريد منافسه غرناطة خارج ملعبه.

5-الأربعاء 15-7-2020 سيلاقي ريال مدريد نظيره فياريال على ملعبه.

6- الأحد 19-7-2020 سيواجه ريال مدريد نظيره ليجانيس خارج ملعبه.

جدير بالذكر أن ريال مدريد فاز في 21 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر آخرين، في المقابل هزم برشلونة في 5 مباريات، وتعادل في6 لقاءات، وحقق 21 انتصار.