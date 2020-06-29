رياضة | الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع صفقة من العيار الثقيل للانتقال إلى صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وأكد الاعلامي أحمد جمال أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد نجح في ابرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادي.

وقال جمال خلال حلقة اليوم الأحد من برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" مجلس الإدارة حسم الصفقة التي كان يحلم بها أنصار الزمالك".

وواصل:" الصفقة هي الخامسة للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، واللاعب يعتبر مفاجأة كونه إسم كبير في عالم كرة القدم".