رياضة | كاسيميرو يتحدث عن "كعب" بنزيمة الساحر وأهمية الفوز على إسبانيول

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كاسيميرو يتحدث عن "كعب" بنزيمة الساحر وأهمية الفوز على إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرازيلي كاسيميرو متوسط ميدان ريال مدريد على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على إسبانيول بهدف دون رد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

وأضاف كاسيميرو عقب نهاية المباراة :" لقد كانت مباراة نهائية أخرى وفزنا بها، وقدم اللاعبون مستوى كبير، ما يهمنا هو تحقيق لقب الليجا".

وتابع :" يجب تهنئة كريم بنزيمة، تمريرته كانت ساحرة، وجعلني أمام حارس المرمى بسهولة".

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وزاد :" الجميع يعمل بشكلٍ كبير، حققنا انتصار في نهائي جديد، نعرف بنزيمة جيدًا وهذا ليس مفاجئاً منه، جودته رائعة ويمكننا أن نقول أن الهدف يُسب له".

وواصل :"لعبنا ضد فريق متذيل ترتيب الليغا وكان يلعب ليقدم كل شيء في الملعب حتى الموت. إنه فوز مهم بالنسبة لنا وسنواصل. بقيت 6 مباريات نهائية والآن علينا التفكير في يوم الخميس".

وأشار :"هذا الموسم نحن الفريق الذي استقبل اقل أهدافًا في أوروبا وهذا بسبب جودة اللاعبين، يجب أن نستمر هكذا".

وأكمل :"تبقى الكثير، خيتافي خصم صعب ويجب أن نقدم كل شيء وان نلعب بروح كبيرة للفوز في مواجهته المقبلة".