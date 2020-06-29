رياضة | ماذا قال كريم بنزيمة عقب الفوز على إسبانيول وانفراد ريال مدريد بصدارة الليجا؟

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ماذا قال كريم بنزيمة عقب الفوز على إسبانيول وانفراد ريال مدريد بصدارة الليجا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على إسبانيول بهدف دون رد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

بنزيمة قال عقب نهاية المباراة :"حصلنا على ثلاث نقاط مهمة جدًا بالنسبة لنا، والمباراة كانت صعبة وكانت خارج أرضنا، فزنا بها ونحن سعداء للغاية".

Advertisements

وأضاف :" أنا لا أقول أننا لا ننظر إلى برشلونة لكننا نركز على الليغا وعلى مبارايتنا، لقد حصلنا على 3 نقاط والآن سنتوجه للمنزل".

وتابع :"صناعتي للهدف كانت جيدة ولكن الشيء المهم هو هدف كاسيميرو حيث وضع الكرة بطريقة جيدة جدًا".

وانفرد ريال مدريد بصدارة ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن برشلونة أقرب ملاحقيه مستغلا تعادله أمام سيلتافيجو بهدفين لكل فريق.