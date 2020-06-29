رياضة | برشلونة يحصن نجم الفريق الشاب حتى 2022

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحصن نجم الفريق الشاب حتى 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن برشلونة رسميًا، اليوم الأحد، تجديد عقد لاعبه الأمريكي الشاب، كونراد دي لافوينتي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، تم تمديد عقد دي لافوينتي لموسمين جديدين، حتى عام 2022.

وذلك مع إمكانية تمديده لموسمين آخرين، وفي وجود شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو، إذا رحل الأمريكي وهو لاعب في (برشلونة B)، و100 مليون يورو إذا تم تصعيده للفريق الأول.

ووقع دي لافوينتي (18 عامًا) عقده، في مكاتب ملعب يوهان كرويف، بحضور مدير (برشلونة B) كزافييه فيلاجوانا، والسكرتير الفني للنادي، إريك أبيدال.