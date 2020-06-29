رياضة | عاجل.. إصابة نجم إنبي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة نجم إنبي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم أندية الدوري المصري بعمل مسحات للكشف عن فيروس كورونا تمهيدًا للعودة من جديد لاستئناف النشاط خلال الفترة القادمة .

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو إنبي، أثبتوا سلامة جميع اللاعبين قبل استئناف الدوري المصري باستثناء 4 أشخاص.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جميع اللاعبين التحاليل أثبتت سلامتهم باستثناء محمود قاعود مهاجم الفريق البترولي و3 أخرين".

وأوضح: "كما أثبتت الفحوصات إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بخلاف قاعود، من ضمنهم اللاعب الصاعد أحمد قاسم، وعامل غرف خلع الملابس، وكذلك محلل الأداء".