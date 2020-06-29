رياضة | قرار مفاجيء من محترفي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار مفاجيء من محترفي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن ثلاثي الزمالك المحترف، التونسي فرجاني ساسي، والمغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، أبلغوا مسؤولى القلعة البيضاء بصعوبة العودة من بلادهم خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقف الطيران بسبب الاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ثلاثي الفارس الأبيض كانوا قد غادروا إلى بلادهم عقب توقف النشاط الرياضي فى مصر في مارس الماضي.

وأتم: "يرفض مسؤولي الزمالك استكمال مسابقة الدورى هذا الموسم، خوفًا من إصابة اي لاعب بفيروس كورونا".